رابطة الدوري الإيطالي تحسم مصير مباراة يوفنتوس ونابولي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، أن مباراة يوفنتوس ونابولي المقررة الأحد على ملعب آليانز ستاديوم في مدينة تورينو، ستقام في موعدها المحدد.

ويأتي بيان الرابطة الذي نقله موقع "فوتبول إيطاليا" بعد سلسلة من التكهنات حول مصير المباراة، حيث أعلن نابولي في وقت سابق أن السلطات المحلية منعته من السفر لمدينة تورينو لخوض المباراة، بسبب اكتشاف 3 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

لكن وكالة الأنباء الإيطالية أكدت في تقرير لها أن السلطات المحلية لم تمنع نابولي من السفر، لكنها نصحت طبيب الفريق بمتابعة الحالات المصابة واللاعبين بشكل دوري، ومراعاة قواعد العزل حرصاً على سلامة الجميع.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن نابولي يمكنه السفر بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد سبب يمنعه من الذهاب لتورينو وخوض المباراة.

من جانبه، أصدر يوفنتوس بياناً رسمياً نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أكد خلاله أن الفريق سيتوجه إلى ملعب المباراة مساء الأحد في الموعد المحدد.

وقال البيانكونيري في بيانه: ”نادي يوفنتوس سيتوجه إلى أرضية ملعب مباراة يوفنتوس ونابولي غدًا وفقًا لمواعيد جدول الدوري الإيطالي“.

هذا وينص بروتوكول الدوري الإيطالي على أنه في حال توافر 13 لاعباً من بينهم حارس مرمى واحد على الأقل، فيمكن للفريق الذي يعاني من النقص العددي خوض المباراة بشكل طبيعي.

ويعني هذا أن نابولي بات مهدداً بخسارة المباراة اعتبارياً بنتيجة 3-0 إذا لم يتوجه إلى ملعب المباراة في وقتها المحدد، أو يأتي بإثبات على قرار منعه من السفر وفقاً لقرار السلطات المحلية.