رابيو مطلوب من قبل آرسنال ويونايتد وليفربول

لا يزال ثلاثي إنجلترا آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، على استعداد للدخول في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي تعاقد لاعب وسط بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الجاري، وقد اتخذ قراراً بعدم التجديد والبحث عن محطة جديدة، لكنه لم يوقع لأي فريق حتى الآن.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الثلاثي الإنجليزي بات أكثر تحفزاً لضم رابيو، بعد صرف ريال مدريد النظر عن ضمه بسبب راتبه العالي، وتفضيل مواطنه بول بوغبا نجم يونايتد عليه.

وكان برشلونة قريباً من ضم اللاعب لصفوفه، لكنه تراجع عن ذلك بعد ضم فرينكي دي يونغ من أياكس بدءاً من الموسم القادم.