راش: كلوب جعل ليفربول يؤمن بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي

يرى إيان راش أسطورة ليفربول أن المدرب الحالي يورغن كلوب جعل جميع من في النادي يؤمنون بإمكانية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز المستعصي على الريدز منذ موسم 1989-1990.

وقال الويلزي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "سيمتد الصراع على اللقب حتى اللحظة الأخيرة، لا شك في ذلك.

"بقي عدة مباريات فقط، وطالما استمر الفريق في تحقيق الفوز فسيقترب أكثر من هدفه، وأرى أنهم بدأوا يؤمنون بإمكانية الظفر باللقب.

"من حق الجماهير أن تتحمس، فالوقت الحالي مناسب، لكن أهم شيء هو أن يحتفظ اللاعبون والمدرب بتواضعهم على أرض الملعب.

"أرى أن الفريق أكثر مقاومة للظروف في هذه الفترة، وقد شاهدتم أنهم استطاعوا العودة في أكثر من مناسبة وفازوا بمباريات صعبة عدة مرات هذا الموسم".

وختم بقوله: "لديهم معادلة ناجحة ولا حاجة لتغيير أي شيء في نهجهم".

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي ما زالت له مباراة مؤجلة سيخوضها غداً أمام غريمه يونايتد، ومن شأن نتيجة هذا اللقاء أن تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية البطل نهاية الموسم.

حسام البني