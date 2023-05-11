رافينيا يعلق على احتمالية رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

البوابة – ارتبط اسم النجم البرازيلي رافينيا بالرحيل عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية وبالتحديد إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك في ظل حاجة النادي لبيع بعض اللاعبين للالتزام بقانون اللعب المالي النظيف.

الجناح الهجومي صاحب الـ26 عامًا خرج عن صمته خلال الأيام الماضية ووصف كل ما يدور حول إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف بالأكاذيب والشائعات.

رافينيا يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

انضم نجم السيليساو إلى البارسا في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي، وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث حول إمكانية رحيله، سجل البرازيلي هذا الموسم 10 أهداف وصنع 11 هدفًا خلال 45 مشاركة.

في الجهة المقابلة، برشلونة يمر حاليًا بأزمة مالية ويحتاج إلى الانصياع لقانون اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني وهو ما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي.

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خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية طلب من النادي الكتالوني تخفيض فاتورة الرواتب للاعبين بما يقارب 200 مليون يورو، وهذا القرار أدى إلى ظهور العديد من الشائعات على وسائل الإعلام والتي تفيد أن البارسا سيكون مجبرًا على بيع عدة أسماء قريبًا.

وتعليقًا على شائعات انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد الذي نقله موقع "Fanatico Sport Futebol" على إنستغرام، علق رافينيا على نفس المنشور وقال: "أكاذيب..الشخص الذي نقل هذا الخبر كاذب ولا يعلم أي شيء".

وأضاف تعليق آخر: "لقد حذفوا تعليقي لأنهم كاذبون، هذه كذبة كبيرة وكل شخص ساهم في نقل هذه الشائعة هو شخص ليس مهني وبعيد كل البعد عن الاحترافية، واذا حذفوا تعليقي مرة أخرى سأنشر ذلك على حسابي الشخصي".