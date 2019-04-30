راكيتيتش: الفوز بلقب الدوري الإسباني سيمنحنا الثقة أمام ليفربول

أكد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة أن الفوز بلقب الدوري الإسباني منح الفريق الثقة قبل مواجهة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "خوض نصف النهائي بعد حسم لقب الليغا يمنحنا الكثير من الثقة والقوة، نحاول دائماً التحسن وتقديم أداء أفضل، ونتعلم باستمرار من أخطائنا التي ارتكبناها الموسم الماضي والجاري.

"لا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا فقط وإنما نريد الاستمتاع فيما تبقى من مباريات، هذا نوع من أنواع الضغط، من يضع دائماً البطولة كهدف رئيسي يزيد الضغوطات على اللاعبين، نريد تقديم مباراة جيدة غداً وأن نفوز وأن نستمتع".

وتطرق راكيتيتش للحديث عن فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، فقال: "إنه أحد أفضل المدافعين في العالم ويقدم موسماً مميزاً للغاية، فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أتمنى أن نتسبب له في الكثير من المشاكل غداً".

أما عن تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول والتي قال فيها أن ملعب "كامب ناو ليس معبداً" علق الكرواتي قائلاً: "أعتقد أنه يخفف الضغوطات على لاعبيه، أنا دائماً أحترم الأراء، لكن كمنافس لنا عليه أن يشعر بأن كامب ناو ملعب مختلف، أتمنى لو كنت أخوض جميع المباريات هنا بين جماهير فريقنا".

وأضاف عن زملاءه الذين لعبوا لليفربول في السابق،: "يدرك الجميع أن المباراة ستكون خاصة بالنسبة لـ (لويس) سواريز و(فيليبي) كوتينيو لأنهما قدما مواسم رائعة في ليفربول، ستكون مباراة بمشاعر خاصة جداً".

واختتم راكيتيتش تصريحاته قائلاً: "أشعر أني أفضل من أي وقت مضى، من الرائع أن تفوز وأن تسجل، سنحاول فرض أسلوبنا على ليفربول، تعلمت كثيراً في الآونة الأخيرة خصوصاً في كأس العالم".

يذكر أن راكيتيتش فاز بالمركز الثاني في كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا.