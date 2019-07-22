راكيتيتش يتمسك بالبقاء في برشلونة

جدد النجم إيفان راكيتيتش تمسكه بالبقاء في برشلونة لسنوات أخرى ومواصلة الرحلة.

وكانت أندية قد أبدت اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الكرواتي وعلى رأسها إنتر.

وعكس توقعات وسائل الإعلام باقتراب رحيل راكيتيتش من البارسا بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ، جدد نجم إشبيلية السابق رغبته في الاستمرار، حيث قال: "أعلم أن الجميع يتحدث عن رحيلي الآن، سوق الانتقالات يشكل مناخاً خصباً لانتشار مثل هذه الشائعات غير الصحيحة.

"أجدد لكم رغبتي في الاستمرار مع برشلونة ومواصلة التحديات التي بدأتها منذ انضمامي لهذا النادي صيف عام 2014.

"لا أفكر في الرحيل لأسباب تتعلق برغبتي أنا، لا أرى مستقبلي في مكان آخر إلا برشلونة، سأواصل العمل خلال الموسم الجديد دون النظر إلى أي شيء آخر"

يذكر أن برشلونة بات يمتلك الآن في خط الوسط كلاً من سيرجيو بوسكيتس وآرتور ميلو وفرينكي دي يونغ وآرتورو فيدال، في وقت يبدو راكيتيتش أقلهم حظاً في المشاركة.