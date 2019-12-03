راكيتيتش يحلم بالعودة لإشبيلية

عبر إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة عن رغبته في العودة إلى إشبيلية.

وارتبط الدولي الكرواتي، بالرحيل عن صفوف البارسا بسبب قلة مشاركته وعدم اعتماد المدرب إيرنيستو فالفيردي عليه.

وقال راكيتيتش في تصريحات تلفزيونية: "حلمي أن أرتدي قميص إشبيلية من جديد، أتمنى أن يحدث ذلك في يوم من الأيام، لكن قبل أي شيء أنا سعيد لأن النادي يحقق نتائج جيدة.

"يبدو إشبيلية أفضل من كل عام، إن لم أكن مع برشلونة، فلن يوجد مكان أفضل من إشبيلية للعب فيه".

وارتبط صاحب الـ 31 عاماً بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع اهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية.

وحول ارتباطه بأتلتيكو مدريد، قال راكيتيتش: "لنرى ماذا سيحدث، أتلتيكو فريق كبير، أنا الآن أقاتل من أجل الفوز بكل شيء والمشاركة مع برشلونة".

يذكر أن الدولي الكرواتي، شارك هذا الموسم في 9 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا.