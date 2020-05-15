راكيتيتش يدخل الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

دخل إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، دائرة ترشيحات الصفقة التبادلية التي يجريها ناديه مع يوفنتوس، لينتقل النجم الكرواتي إلى فريق السيدة العجوز، وفقاً لتقرير إسباني.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل لاعب من برشلونة إلى الجهة المقابلة.

وأضافت الصحيفة، أن توديبو لاعب الفريق الكتالوني والذي كان من المقرر أن يكون ضمن الصفقة التبادلية، ربما يتم استبداله براكيتيتش.

وشهدت المفاوضات بين الناديين مراحل صعود وهبوط للموافقة على إدخال بعض اللاعبين في الصفقة، حيث أبدى برشلونة مرونة في المفاوضات أكثر من يوفنتوس، حيث نجح منذ البداية في انتزاع موافقة النادي الإيطالي على ضم بيانيتش، حسبما أوضحت «سبورت».

وتابعت الصحيفة، أن النادي قطع شوطاً طويلاً في ضم دي شيليو الذي كان محل اهتمام منذ ظهور اسمه كخيار ضمن الصفقة، وأضافت أن يوفي، ورغم تفضيله التعاقد مع لاعب شاب لدفع قيمة مادية أقل، إلا أنه يدرس الموافقة على خيار ضم راكيتيتش.

وواصلت أن برشلونة، يفضل دخول راكيتيتش في الصفقة، خصوصاً مع تبقي عام واحد فقط في عقده، لكنها أشارت إلى أن ذلك لا يعني أن اللاعب سيرحل عن كامب ناو الآن، في ظل تردده باتخاذ قرار الرحيل، وأوضحت أن راكيتيتش ينوي الرحيل عند نهاية عقده.

الى ذلك، أكد تقرير صحفي إسباني، أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سخر من أنباء اتفاق برشلونة مع زميله ميراليم بيانيتش.

ووفقاً لموقع «ديفينسا سنترال» الإسباني، فإن عقب معرفة رونالدو نبأ اتفاق بيانيتش مع البارسا، قال لأصدقائه «بيانيتش مدريدي أكثر من أي شخص آخر».

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ميول بيانيتش إلى ريال مدريد معروف للغاية داخل غرفة ملابس السيدة العجوز، وأوضح أن البوسني سبق أن أعرب عن حبه لريال مدريد عندما كان يلعب مع روما وليون.

وقال الموقع الإسباني أنه في حالة انتقال بيانيتش إلى برشلونة، سيكون الأمر من أجل المال فقط.