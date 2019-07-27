راموس: ريال سيعود للألقاب وأتلتيكو كان يخوض مباراة نهائية

أعرب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن غضبه من طريقة خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-7 ضمن الكأس الدولية للأبطال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الإسباني وأكد خلالها أنه يؤمن بقدرة الملكي على تخطي هذه النتيجة واستكمال التحضير للموسم الجديد بشكل جيد.

وقال راموس: "الخسارة كانت قاسية لأنها من الغريم المباشر في المدينة، سنتألم كما نتألم في كل خسارة لكننا لا نشعر بالقلق، هذه مجرد بداية.

"خاضوا المباراة كأنها نهائي، وتفوقوا علينا في العديد من الأمور وكانوا مميزين وحاسمين أمام مرمانا، لم يكن يجب أن نخسر بهذه الطريقة.

"أنا مؤمن بقدرة الفريق على العودة والحصول على الألقاب، لو لم أكن مؤمناً بذلك فيتوجب علي أن أرحل، أنا أثق في ريال مدريد".