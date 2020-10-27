راموس غاضب من إدارة ريال مدريد

تلوح بوادر أزمة في الأفق بين المدافع المخضرم سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، وإدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز.

ووفقاً لتقارير إسبانية، تسيطر على راموس حالياً حالة من الغضب من إدارة النادي، بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن وعدم فتح هذا الملف معه رغم الاقتراب من موسم الانتقالات الشتوية في يناير.

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية دون الرجوع لإدارة ناديه على أن ينتقل له نهاية الموسم الجاري.

وذكر البرنامج التلفزيوني الشهير في إسبانيا "إل تشيرنغيتو" أن راموس غير راضٍ مما يحدث معه حالياً، لكنه لا يريد إثارة المشاكل في هذه الفترة الحرجة والمهمة من مسيرة الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح البرنامج أن آخر اتصال بين راموس وإدارة النادي كان في الصيف الماضي، وكان فقط لسؤاله بشأن رغبته في استكمال مسيرته مع النادي، ولم يتم بعدها إجراء أية محادثات بين الجانبين.

يذكر أن راموس انضم إلى ريال مدريد قادماً من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو صيف عام 2005، ومنذ ذلك الوقت ظفر بالعديد من الألقاب وبات أحد رموز النادي في العصر الحديث.

ويحل ريال مدريد، الثلاثاء، ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأثبتت المباريات الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا، أنه لا غنى عن راموس، وأنه في حال غيابه يظهر الفريق بعيداً عن مستواه تماماً ويكون دفاعه مفتوحاً بشكل غريب.