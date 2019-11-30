راموس وكارفاخال يقودان ريال مدريد لإسقاط آلافيس

نجح ريال مدريد في إسقاط مستضيفه ديبورتيفو آلافيس بثنائية لهدف ضمن المرحلة الـ 15 ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً بانتظار نتيجة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه تامة من الملكي، إلا أنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، افتتح قائد ريال مدريد سيرخيو راموس التسجيل برأسية في الدقيقة 52 بعد استقباله عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها توني كروس.

واستطاع آلافيس العودة في النتيجة بعد حصوله على ركلة جزاء، عادل بها لوكاس بيريز في الدقيقة 65.

وبعد 4 دقائق، أعاد داني كارفاخال التقدم للضيوف، بعد عرضية أرسلها بنفسه من الجهة اليمنى استقبلها إيسكو برأسه إلا أن حارس آلافيس تصدى لها لترتطم بالقائم وترتد على خط مرماه، ليتابعها الظهير ويودعها الشباك بسهولة.

ورغم بعض المحاولات الخطيرة، لم ينجح آلافيس في إدراك التعادل، فيما أهدر البديل فيدي فالفيردي انفراداً تاماً بحارس المرمى في الثواني الأخيرة من اللقاء وسدد بغرابة بجوار القائم الأيمن للمرمى، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 من 14 مباراة في الصدارة مؤقتاً مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام برشلونة.