راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن تفكير سيرخيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد بالرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن مقربين من راموس يرونه غير سعيد، رغم أنه لم يفقد طموحه.

وأضاف: "من خلال الإيماءات والتعليقات داخل النادي، مما لا يتناسب مع راموس أو أي لاعب كرة قدم، يرى المقربون أن هناك شكوكاً حول مستقبله مع ريال مدريد".

من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان هما الناديان اللذان سعيا لمعرفة موقف اللاعب طوال الموسم، مضيفة أن الرد كان يأتي دائماً بالرفض.

لكن الوضع تغير الآن، وفقاً للصحيفة التي أشارت إلى أن المدافع البالغ من العمر 33 عاماً بدأ يفكر في التغيير كشيء مفيد سواء بالنسبة للفريق أو بالنسبة له على المستوى الشخصي.

وفي ريال مدريد، هناك حالة أشبه بالتأهب لما قد يحدث على الرغم من أن إدارة الملكي لم تتلق أي إشارة صريحة من جانب اللاعب أو وكيل أعماله (شقيقه) أو حتى من ممثليه القانونيين.

وأضافت الصحيفة أن ريال يدرس خيارات بديلة محتملة تحسباً لرحيل أي من لاعبيه، لكنها لم تكن تتوقع أن يتعلق الأمر براموس.

وعاش قائد الميرينغي موسماً كارثياً، حيث فشل الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإسابني ليحتل المركز الثالث، كما أقصي من نصف نهائي كأس الملك أمام برشلونة، ومن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أياكس.

ويرتبط راموس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2021.