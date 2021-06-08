راموس ينتظر المكالمة الأخيرة من بيريز

ينتظر قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس المكالمة الأخيرة من الرئيس فلورنتينو بيريز قبل إعلان موقفه النهائي والذي سيكون الرحيل على الأرجح.

لا يزال قائد النادي الملكي يريد الاعتزال في مدريد وسينتظر حتى النهاية من جانبه، لكن في نفس الوقت، يتفهم النادي أنه اتخذ قراره بالفعل ويعمل على وداع كبير.

وعمل ريال مدريد في الفترة الماضية أجل تجديد عقود أهم لاعبيه الذين انتهت عقودهم مع نهاية الموسم الحالي ألا وهم القائد سيرخيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.

وجدد فاسكيز ومودريتش عقديهما بالفعل، لكن قائد الملكي لم يجدد، وبات أقرب للرحيل من البقاء، ومن المنتظر أن تحسم الأيام المقبلة مستقبله.

راموس يتمسك بمكالمة أخيرة من بيريز

لكن حسب "آس" الإسبانية، فإنه على الرغم من أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود منذ الأسبوع الماضي تقريباً، إلا أن راموس يتمسك بالأمل الأخير من خلال مكالمة بيريز.

عندما رفض القائد العرض في مارس الماضي قال فلورنتينو بيريز له: "حينها سأضطر إلى التخطيط للفريق بدونك"، فرد عليه اللاعب "افعل ذلك".

منذ ذلك الحين، موقف ريال مدريد هو أنه لا توجد قضية لراموس، لأنهم يعتبرونها محسومة، وأن اللاعب قد رحل بالفعل بالنسبة لهم.

يذكر أن إجمالي المباريات التي شارك فيها المدافع الموسم المنصرم هو 20 مباراة، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات وغيابه لفترات طويلة.