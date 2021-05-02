رايولا: ريال مدريد وبرشلونة قادران على ضم هالاند

ألمح مينو رايولا وكيل إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى أن ريال مدريد وبرشلونة هما الأكثر جذباً لموكله في حال قرر الرحيل عن الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح رايولا أن الهداف النرويجي يركز على أمرين في اختيار وجهته القادمة هما الاستمرار بالتسجيل وتحقيق الألقاب، وهذا يقلص خياراته في السوق.

ويرى وكيل أعمال اللاعبين الشهير أن ريال مدريد وبرشلونة لديهما القدرة على التعاقد مع هالاند، رغم الظروف المالية الصعبة التي يمران بها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رايولا في مقابل أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية: “يهتم هالاند بأمرين، تسجيل الأهداف، لأنه مثل كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش لديه هذا الهوس الإيجابي بالتسجيل، والأمر الثاني هو الفوز بالألقاب.

“عندما تصل عروض من ريال مدريد وبرشلونة ومع الكثير من التاريخ الرائع لديهما، من الصعب أن تقول لهما لا. باريس سان جيرمان أصبح أيضاً من الأندية العظمية، ومانشستر سيتي يحاول الوصول أيضاً لهذه المكانة، يوفنتوس كان دائماً في القمة، الدوري الذي يلعب فيه كل فريق عامل مهم، باريس يلعب في أسوأ دوري بين الكبار، بايرن يتواجد بالفعل في دوري جذاب، لكننا نعلم أنهم يفوزون بلقبه دائماً، لكن في إسبانيا هنالك 3 خيارات باستمرار”.

وأضاف رايولا حول قدرة ريال مدريد وغيره على استقطاب موكله: “لا أعرف، لأني لم أدرس ميزانية النادي، لكني واثق أنهم قادرون على ذلك، أعتقد أن الجميع يمكنه تحمل تكاليف هذه الصفقة، السؤال الأهم؛ هل يستطيع ريال مدريد تحمل عدم التعاقد مع هالاند؟ وماذا عن برشلونة؟

“وضع برشلونة معقد، لكن ليس مستحيلاً، هذا عمل رئيس النادي، والأمر نفسه ينطبق على اللاعبين والأندية، القطار يمر وعليك أن تعرف ماذا ستفعل، أن تركبه أو لا، هذا هو السؤال الكبير”.