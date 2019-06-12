رايولا وكيل دي ليخت يطعن برشلونة

وجه مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت صدمة قوية لبرشلونة بعدما سافر إلى فرنسا لقضاء يومين (الأربعاء والخميس)، بهدف التفاوض مع باريس سان جيرمان حول موكله.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن عودة ليوناردو إلى النادي الفرنسي جعلت الأمور أسهل، لا سيما أن العلاقة بين المدير الرياضي ورايولا مميزة.

وأضاف الموقع أن بطل فرنسا سيعرض على أياكس أمستردام 75 مليون يورو على الأقل للحصول على خدمات صاحب الـ 19 عاماً، إضافة إلى "شيك" فارغ.

وتشكل هذه الخطوة ضربة قوية لبطل إسبانيا، الذي يسعى جاهداً لضم دي ليخت، لكنه قد يخسر معركته أمام أموال باريس سان جيرمان.