رايولا يؤكد اقتراب دي ليخت من يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع ماتياس دي ليخت، أن موكله اتفق بشكل نهائي مع يوفنتوس من أجل الانتقال إلى صفوفه الموسم القادم.

وتحدث رايولا لصحيفة "تيليغراف" الهولندية، اليوم الاثنين، موضحاً أن المدافع الشاب يريد اللعب لصالح يوفي وأنه وصل معهم إلى مرحلة نهائية على مستوى التفاوضات.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين يوفنتوس وأياكس خلال اليومين القادمين، مع إصرار النادي الهولندي على بيع مدافعه مقابل 75 مليون يورو على أقل تقدير.

وعرض الفريق الإيطالي 55 مليون يورو فقط مؤخراً، لكنه ينوي رفع العرض حتى يضمن الصفقة بشكل نهائي، خصوصاً مع اهتمام باريس سان جيرمان بدي ليخت أيضاً.