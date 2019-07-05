رايولا يؤكد عمله على صفقة انتقال بوغبا

منشور 05 تمّوز / يوليو 2019 - 10:41
بول بوغبا
بول بوغبا

كشف مينو رايولا وكيل اللاعبين عن سعيه بالفعل لضمان رحيل موكله بول بوغبا عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال رايولا لصحيفة "تايمز" البريطانية: "الجميع يعلم داخل النادي من المدرب إلى المالك بشأن رغبة بوغبا.

"يعرفون رغبة بوغبا في التقدم، نحن في خضم هذه العملية، جميعهم يعرفون شعور بول.

"لكن لا يمكنني إخباركم بأي شيء الآن، فأنا أعيش يوم بيوم".

ولا يزال مصير بوغبا غير محسوم، بين العودة إلى يوفنتوس أو الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن بوغبا (26 عاماً) هو هداف يونايتد للموسم الماضي في جميع المسابقات برصيد 16 هدفاً.

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Via SyndiGate.info


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