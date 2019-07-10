رايولا يتمنى تلبية رغبة بوغبا

عبر مينو رايولا، مدير أعمال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ويلبي رغبة موكله في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقال رايولا لإذاعة "توك سبورت" البريطانية أمس: "لم يصدر من اللاعب أي أذى. أظهر احتراماً كبيراً، وحرفية عالية في جميع المجالات.

"يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف أن ينتقده بعض الأشخاص في غياب المعلومات الصحيحة. خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

يذكر أن اسم بوغبا ارتبط بالعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، وبالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية.