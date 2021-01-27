رسمياً: آرسنال يستعير أوديغارد من ريال مدريد

أعلن آرسنال اليوم الأربعاء عن تعاقده مع صانع الألعاب مارتن أوديغارد على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

دخل النادي اللندني فترة الانتقالات الشتوية الحالية ساعياً للتعاقد مع لاعب جديد بقدرات إبداعية، بعد رحيل مسعود أوزيل إلى فينيرباهتشة.

وقرر المدرب ميكيل آرتيتا استغلال انزعاج النرويجي الصاعد من عدم مشاركته مع ريال مدريد تحت إشراف زين الدين زيدان، ليستعين بخدماته حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يستمر أوديغارد مع آرسنال لما تبقى من الموسم الحالي، دون وجود أي بند يتيح التعاقد معه بشكل نهائي.

وأشار الموقع إلى أن الدولي النرويجي سيرتدي القميص رقم 11 خلال فترة إعارته.

من جانبه، قال آرتيتا عن الصفقة: "من الرائع أننا قمنا بتأمين التعاقد مع أوديغارد حتى نهاية الموسم، مارتن لاعب نعرفه جيداً ولا يزال صغيراً في السن.

"يلعب على أعلى المستويات منذ فترة، سيوفر لنا العديد من الخيارات الهجومية عالية الجودة، نشعر بحماس شديد لتواجده معنا".

يذكر أن أوديغارد البالغ من العمر 22 عاماً شارك في 9 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لم يسجل أو يصنع أي أهداف، بعدما قام زيدان بإنهاء إعارته الناجحة مع ريال سوسييداد الصيف المنصرم.