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رسمياً: آرسنال ينهي عقد أوباميانغ بالتراضي

منشور 01 شباط / فبراير 2022 - 09:36
بيير إيميريك أوباميانغ
بيير إيميريك أوباميانغ

أعلن آرسنال مساء اليوم الثلاثاء عن إنهاء عقد النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ وعن تحريره من ارتباطاته مع النادي.

وبدا أن المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً في طريقه للانتقال إلى برشلونة على سبيل الإعارة خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه مع نهاية شهر يناير أمس الاثنين، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

ومع ذلك، يبدو أن الغابوني نجم بوروسيا دورتموند وميلان السابق سيوقع على كشوفات النادي الكتالوني بعد فك ارتباطه مع الغانرز بالتراضي.

وسيوافق أوباميانغ على أجور مخفضة مقارنة بتلك التي كان يتقاضاها مع آرسنال من أجل التوقيع رسمياً مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

بيير إيميريك أوباميانغ
بيير إيميريك أوباميانغ
كلمات دالة:بيير إيميريك أوباميانغآرسنالبرشلونة

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