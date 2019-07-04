رسمياً: آريين روبن يعلن اعتزاله

أعلن آريين روبن نجم بايرن ميونيخ ومنتخب هولندا السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب انتهاء عقده مع النادي الألماني.

وكان عقد الجناح الهولندي قد وصل لنهايته مع انتهاء الموسم المنصرم، علماً بأن اللاعب أعلن في وقت سابق أنه لن يجدده، لكنه لم يكن قد كشف عن مستقبله حتى الآن.

وظفر روبن بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع بايرن ميونيخ أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.

وقضى النجم الهولندي فترات متباينة خلال مسيرته الطويلة في صفوف ريال مدريد وتشيلسي وآيندهوفن حقق خلالها عدداً من البطولات أيضاً.

وعلى مستوى المشاركات الدولية، ساهم روبن في قيادة منتخب هولندا لتحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2010، والمركز الثالث في نسخة 2014.

ونال الهولندي العديد من الجوائز الفردية أبرزها جائزة أفضل لاعب في ألمانيا عام 2010، وأفضل رياضي في بلاده لعام 2014.

وأسدل روبن بالتالي الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات بدأها عام 2000 حينما بدأ بالمشاركة مع الفريق الأول لغروينغين في هولندا، واختتمها بالتتويج بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ الموسم المنصرم الذي بات أحد أبرز أساطيره خلال العقد الأخير.