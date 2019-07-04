رسمياً: آندير هيريرا ينتقل إلى باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان عن نجاحه في ضم النجم آندير هيريرا القادم من مانشستر يونايتد.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره النادي الفرنسي عبر موقع "تويتر"، وكشف من خلاله عن الصفقة الجديد.

ونشر النادي بياناً لاحقا قال فيه أن الإسباني سيرتدي قميص الباريسي حتى نهاية موسم 2023-2024.

وكتب النادي في البيان: "باريس سان جيرمان سعيد بالإعلان عن وصول أندير هيريرا لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل".

وأضاف: "نجم وسط الملعب الإسباني وقع على عقد لمدة خمس مواسم رفقة النادي العاصمي، حتى الـ 30 من يونيو 2024".

يذكر أن الصفقة جاءت بشكل مجاني بعدما انتهى تعاقد هيريرا مع مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي، ولم تنجح مفاوضات التجديد معه.