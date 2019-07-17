رسمياً: أتلتيكو مدريد يتعاقد مع تريبيير

أعلن أتلتيكو مدريد عن التعاقد مع الظهير كيران تريبيير قادماً من توتنهام هوتسبير.

وكشف الموقع الرسمي لأتلتيكو عن توقيع الدولي الإنجليزي على عقد مدته 3 مواسم، في أحدث التدعيمات لفريق المدرب دييغو سيميوني.

ووفقاً للعديد من التقارير، كلفت صفقة تريبيير خزائن النادي المدريدي ما يقرب من 25 مليون جنيه استرليني.

ويأتي ضم تريبيير بناء على طلب سيميوني، نظراً للنقص الكبير الذي يعاني منه الفريق في مركز الظهير الأيمن بعد انتهاء عقد المدافع المخضرم خوانفران.

ويعتبر الدولي الإنجليزي الصفقة السابعة للروخيبلانكوس هذا الصيف بعد ضم كلٍ من إيفان سابونيتش، وهيكتور هيريرا، ورينان لودي، وفيليبي، وجواو فيليكس، وماركو يورينتي.

على الجانب الآخر، رحل العديد من النجوم عن أتلتيكو وهم أنتوان غريزمان، ورودري، ولوكاس هيرنانديز، وجيلسون مارتينز، ودييغو غودين، ولوتشيانو فييتو.