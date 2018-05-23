رسمياً: أنشيلوتي يتولى تدريب نابولي

دي لاورنتيس وأنشيلوتي

أعلن نابولي رسمياً تعيين كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً، وذلك بعد رحيل المدرب ماوريتسيو ساري عن الفريق.

وأنهى نابولي الدوري الإيطالي في المركز الثاني برصيد 91 نقطة، خلف يوفنتوس الذي توج بطلاً بعدما جمع 95 نقطة.

وأكد النادي في بيان: "يسعد إدارة نابولي أن تعلن عن اتفاق مع كارلو أنشيلوتي يتولى بموجبه منصب المدير الفني لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2018 – 2019".

وسبق لأنشيلوتي تدريب بارما وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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وقد تم عقد اجتماع مع أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي في مقر النادي.

من جانبه قدم دي لاورينتيس الشكر لساري على ما قدمه للفريق، بأدائه وطريقة لعبه التي خلقت تعاطفاً مع نابولي داخل إيطاليا وعلى مستوى العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعود فيها أنشيلوتي مرة أخرى إلى إيطاليا، منذ 2009 حينما كان مدرباً لميلان.

وفاز أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع فريقين مختلفين هما ميلان وريال مدريد.