ريفالدو: لن يندم كوتينيو على رحيله عن ليفربول

فيليب كوتينيو

أكد البرازيلي ريفالدو أسطورة برشلونة أن مواطنه فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى الفريق الكتالوني مطلع العام الجاري لا يجب أن يشعر بالندم لرحيله عن ليفربول.

وانضم كوتينيو إلى البارسا في يناير مقابل 120 مليون يورو، وحقق لقبي الدوري وكأس الملك في إسبانيا.

وقال ريفالدو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا يشعر كوتينيو بالندم لتواجده في برشلونة، فهذا الفريق من بين الأفضل في العالم ولديه فرصة لتحقيق الكثير من الإنجازات معه.

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"وصول ليفربول إلى النهائي لن يؤثر على معنويات اللاعب، كونه شارك معهم في البطولة مطلع الموسم ولو حققوا اللقب فسيحصل على الميدالية تلقائياً.

"هناك الكثير من اللاعبين الذين يحلمون بارتداء قميص برشلونة وحينما تأتي الفرصة لتحقيق أحلامهم لا يجب التخلي عنها".

يذكر أن كوتينيو سجل 6 أهدف رفقة برشلونة.