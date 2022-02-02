رسمياً: أوباميانغ ينتقل إلى برشلونة في صفقة مجانية

وقع النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ على عقدٍ مع برشلونة يمتد لثلاثة مواسم ونصف في صفقة انتقال مجانية بعد ساعات من إنهاء عقده مع آرسنال.

وغادر المهاجم صاحب الـ 32 عاماً صفوف الغانرز بالتراضي يوم الثلاثاء علماً بأنه وصل في الوقت نفسه إلى إسبانيا.

ولم يستطع البارسا تأمين خدمات اللاعب على سبيل الإعارة خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه مع نهاية شهر يناير وذلك لعدم قدرته على دفع 340 ألف جنيه استرليني الأسبوعية التي يتقاضاها الغابوني.

واضطر النادي اللندني للتخلي عن أوباميانغ ليصبح لاعباً حراً وقع مباشرة مع برشلونة.

يذكر أن الهداف الغابوني سجل 92 هدفاً في 163 مباراة مع آرسنال في جميع البطولات.