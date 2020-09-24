رسمياً: إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

أعلن ميلان عن إصابة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في المنزل.

وكان المهاجم السويدي يستعد للظهور مع الروسونيري، في مواجهة بودو جليمت اليوم الخميس، ضمن المرحلة التمهيدية للدوري الأوروبي.

من المقرر أن يغيب صاحب الـ 39 عاماً عن المباراة، بعدما كشفت التحاليل التي أجراها إيجابية عينته وإصابته بكورونا.

وقال النادي في بيان رسمي: "تبين ظهور عينة إيجابية لزلاتان، بعد القيام بالجولة الثانية من المسحة الطبية، اللاعب تم نقله للمنزل على الفور من أجل الخضوع للحجر الصحي.

"تم اختبار جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين وجاءت النتيجة سلبية".

ويصبح بذلك زلاتان هو اللاعب الثاني في ميلان الذي يصاب بالوباء، بعد زميله ليو دوراتي.

ويمثل غياب إبراهيموفيتش عن ميلان ضربة قوية للفريق، بسبب الحالة الفنية المميزة التي يعيشها السويدي منذ عودته لسان سيرو.

من المتوقع أن يغيب السويدي عن مباراة ميلان الليلة في الدوري الأوروبي، بالإضافة لمواجهتي كروتوني وسبيتزيا في الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي.