رسمياً: إقالة فان مارفيك من تدريب منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسمياً إقالة بيرت فان مارفيك؛ المدير الفني للمنتخب الأول، متوجهاً بالشكر له على الفترة التي قضاها في قيادة الأبيض.

وأوضح اتحاد الكرة أنه سيتم التعاقد مع المدرب الجديد في غضون الأيام القليلة القادم، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه لاحقاً.

وتأتي إقالة فان مارفيك بعد توديع منتخب الإمارات المبكر لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) عقب الخسارة أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين.

ولم يحقق الأبيض سوى فوز وحيد في البطولة مقابل هزيمتين، ليودعها منذ دور المجموعات محتلاً المركز الثالث خلف غريميه العراقي والقطري.

كما أن وضع منتخب الإمارات لم يكن على ما يرام في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث فاز في مواجهتين فقط وخسر اثنتين، ليحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف فيتنام (11 نقطة)، وماليزيا (9 نقاط)، وتايلاند (8 نقاط).

وقاد الهولندي منتخب الإمارات في 9 مباريات، فاز في 5 منها وهزم في 4.