رسمياً: إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسمياً إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان يويفا قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة من أجل مناقشة المستجدات التي أحدثها تفشي الوباء في أوروبا والعالم.

وبعد إصابة عدد من لاعبي ومدربي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولتين، وكذلك دخول دول كإيطاليا في فترة حجر صحي، جاء القرار بتعليق النشاط في كلا المسابقتين.

وكانت هناك مصادر قد تحدثت عن احتمالية إجراء ما تبقى من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بنظام مختلف وفي دولة واحدة من أجل تجنب نشر العدوى.

لكن المستحدات الأخيرة وما حدث في الأيام الماضية والتصريحات من قبل اللاعبين والمدربين شكلت ضغطاً إضافياً على متخذي القرار في الاتحاد الأوروبي.

وشن المدير الفني لنادي ولفرهامبتون نونو سانتو هجوماً حاداً على يويفا أمس بسبب إقامة مباريات الدوري الأوروبي، حيث قال: "البشر يموتون بينما نحن نلعب كرة القدم"

وتم اتخاذ القرار بشكل فوري اليوم، كما تم إعلان تعليق النشاط في فرنسا وألمانيا، ومن المنتظر أن يتخذ القرار ذاته بخصوص البريميير ليغ مساء اليوم.

يذكر أن فيروس كورونا جعل بعض المباريات تقام بدون جمهور، لكن ذلك لم يمنع من تفشي الوباء بين اللاعبين والمدربين وعمال الأندية.