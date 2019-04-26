رسمياً: إيقاف نيمار 3 مباريات أوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إيقاف نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات.

جاء هذا في بيان نشره يويفا وأكد خلاله أن الإيقاف جاء بسبب صورة نشرها البرازيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عقب توديع الباريسي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وكان نيمار قد أهان حكام مباراة فريقه أمام يونايتد في مواجهة إياب دور الـ 16 والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وودع باريس سان جيرمان البطولة بعد هذه الخسارة رغم تحقيقه الفوز على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا بهدفين نظيفين، حيث احتسب ضده ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من لقاء العودة.

ويشارك باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن توج بلقب الدوري الفرنسي ومن المتوقع أن يتواجد على رأس مجموعة، مما يعني أن نيمار سيغيب عن أول ثلاث مباريات مبدئياً في مرحلة المجموعات.

يذكر أن خروج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 هو الثالث على التوالي عقب توديع البطولة عام 2017 أمام برشلونة و2018 أمام ريال مدريد من نفس الدور.