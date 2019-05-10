رسمياً: إيقاف نيمار 3 مباريات في الدوري الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة عن إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات بسبب سوء السلوك.

وجاء إيقاف المهاجم البرازيلي بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة المباراة النهائية من بطولة كأس فرنسا ضد رين ، فيما لاقى هذا التصرف ردود فعل عنيفة وخصوصاً الصحافة البرازيلية.

وكان نيمار قد صفع مشجعاً كان يقوم بتصويره من خلال هاتفه أثناء صعوده مع لاعبي باريس سان جيرمان إلى المنصة الشرفية للحصول على الميدالية الفضية عقب خسارة نهائي الكأس.

وسيبدأ نيمار تنفيذ هذه العقوبة بعد يوم الاثنين المقبل خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام آنجيه غداً السبت، مما يعني أن لاعب برشلونة السابق سيتمكن من المشاركة في هذه المواجهة.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن آخر مواجهتين في الدوري الفرنسي أمام ديجون وريمس، بالإضافة إلى أول مباراة يخوضها باريس سان جيرمان بداية الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إيقاف نيمار ثلاث مباريات بسبب إهانة الطاقم التحكيمي بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.