رسمياً: اتهام أطباء مارادونا بالقتل العمد

وجه القضاء الأرجنتيني تهمة القتل البسيط لكن بوجود تعمد لسبعة أطباء أشرفوا على العناية الطبية الخاصة بالنجم والأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي عقب وفاته بسبب أزمة قلبية بمنزله في الأرجنتين.

وقال القضاء الأرجنتيني أن سبعة أشخاص تم منعهم من مغادرة البلاد على أساس التحقيقات المفتوحة من قبل مكتب المدعي العام في سان إسيدرو.

ومن ضمن هؤلاء الجراح الخاص بمارادونا ليوبولدو لوكي الذي أجرى له جراحة دقيقة في المخ قبل أسبوعين من وفاته.

وضمت القائمة المعالجة النفسية الخاصة به أوغوستينا كوساشوف، ونفت هي والجراح أن يكون لهما أي يد في وفاة النجم السابق.

وخضع جثمان مارادونا للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، والذي تم إثباته أنه عانى من تجمع للسوائل في الرئة أثناء نومه بسبب فشل قلبه بالخفقان.

وينتظر أن في حال إثبات تورط السبعة أشخاص في وفاة مارادونا بأن يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و25 عاماً.