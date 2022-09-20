رسمياً: استبعاد روسيا من تصفيات يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عن استبعاد منتخب روسيا من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ياتي هذا الإعلان استكمالاً لحظر الفرق والمنتخبات الروسية من المشاركة في البطولات التي ينظمها يويفا في ظل الصراع القائم في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: "جميع الفرق الروسية موقوفة حالياً عقب قرار اجتماع لجنة يويفا التنفيذية في 28 فبراير 2022، وهو ما أكدته محكمة التحكيم الرياضي في 15 يوليو 2022.

"لذلك لن تشارك روسيا في القرعة المؤهلة لبطولة يورو 2024."

روسيا ترد قرار الاستبعاد من يورو 2024

بدوره، رد الاتحاد الروسي، في بيان: "لن يشارك منتخبنا في قرعة تصفيات يورو 2024 التي ستقام في 9 أكتوبر بفرانكفورت.

"وذلك بسبب قرار يويفا الصادر في فبراير الماضي بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التي تنظمها يويفا حتى إشعار آخر".

يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم حاول الطعن بهذا القرار، إلا أنه خسر الاستئناف الأول في محكمة التحكيم الرياضي.

وينتظر القائمون على الاتحاد الروسي نص قرار محكمة التحكيم، على أن يتم اتخاذ الخطوات المناسبة للرد عليه قانونياً.