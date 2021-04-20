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رسمياً: الأندية الإنجليزية تنسحب من دوري السوبر الأوروبي

منشور 20 نيسان / أبريل 2021 - 11:01
انسحاب جماعي
انسحاب جماعي

أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة الانسحاب من منافسات دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي بعد ساعات فقط من الاتفاق على انطلاق البطولة.

كان مانشستر سيتي أول من ينسحب رسمياً بعد أن أشار تشيلسي إلى نيته القيام بذلك من خلال إعداد الوثائق.
بعدها كان من المقرر أن تحذو الفرق الأربعة الأخرى؛ آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام  نفس الحذو، وهو ما حدث بالفعل في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، حيث أصدرت جميع الأندية البيان الرسمي بانسحابها من البطولة ليصبح انسحاباً جماعياً من قبل الإنجليز.

وتأتي جهود المغادرة بعد يومين فقط من إعلان تشيلسي كواحد من ستة أندية إنجليزية ستشارك في المنافسة الجديدة المثيرة للجدل، والتي قلبت عالم كرة القدم رأساً على عقب.

وسيتسبب انسحاب جميع الأندية الإنجليزية من البطولة في حالة من عدم الاستقرار للأطراف المتبقية.

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Via SyndiGate.info


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