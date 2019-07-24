رسمياً: آسينسيو يخضع لعملية جراحية بعد إصابته الخطيرة

كشف ريال مدريد نوعية الإصابة التي تعرض لها ماركو آسينسيو أمام آرسنال ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي انتهت بفوز الملكي بركلات الترجيح.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن صاحب الـ 23 عاماً سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة بعد ثبوت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تتراوح فترة الغياب بين 6 إلى 9 أشهر مما يعني ابتعاد آسينسيو عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجديد.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال قد صرح خلال المؤتمر الصحفي بعدم قلقه من إصابة النجم الشاب متمنياً أن تسير الأمور على خير، حيث قال: "رغم أنه توجه للمستشفى مباشرة عقب المباراة والإصابة تبدو قوية لكني أتمنى أن يكون الأمر أقل خطورة مما نتوقع".

وخرج آسينسيو في الدقيقة 56 من اللقاء بعد تدخل عنيف من جانب بيير إيميريك أوباميانغ بعدما سجل الهدف الثاني وساهم في الأول.