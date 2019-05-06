رسمياً: الإصابة تبعد صلاح عن مواجهة برشلونة وليفربول

أعلن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن النجم محمد صلاح لن يستطيع المشاركة غداً الثلاثاء أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب الألماني لشبكة "موفيستار" وأكد خلالها أن الدولي المصري يتحسن، لكنه لن يتواجد ضمن قائمة الفريق مع ذلك.

وقال كلوب: "لا يمكن لصلاح أن يشارك في مباراة الغد، إنه يتحسن بشكل واضح في طريق العلاج، لكن خوض مباراة الغد غير ممكن بالنسبة له".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام نيوكاسل ضمن المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

ويعد صلاح اللاعب الثالث الذي سيغيب عن ليفربول في مباراة الغد بعد كل من نابي كييتا وروبرتو فيرمينو.

يذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب ناو انتهى بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.