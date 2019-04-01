رسمياً: الإصابة تنهي موسم أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

أعلن بوروسيا دورتموند عن إصابة ظهيره أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد بكسر في مشط القدم، وذلك في بيان رسمي نشره النادي وأكد خلاله أن موسم الدولي المغربي قد انتهى.

وأعلن دورتموند كذلك أن اللاعب المعار من ريال مدريد سيخضع لعملية جراحية في مدريد خلال الأيام القادمة ليبدأ رحلة العلاج من إصابته.

وكان حكيمي قد تعرض للإصابة في مباراة دورتموند الماضية أمام فولفسبورغ ضمن الدوري الألماني، بعد أن حل بديلاً لعبدو ديالو في الدقيقة 50.

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وغادر حكيمي الملعب في الدقيقة 74 وبعد مشاركته بـ 24 دقيقة فقط بديلاً لزميله المصاب ليخسر دورتموند تغييرين دفعة واحدة لنفس المركز.

يذكر أن عقد حكيمي الحالي مع بوروسيا دورتموند ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق بداية من فترة التحضير للموسم الجديد.