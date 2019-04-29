رسمياً: الكشف عن أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن أسعار تذاكر مباريات المنافسات التي ستقام الصيف القادم في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وو19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفقاً لما كشفته اللجنة المنظمة، تم وضع أسعار للمباريات الخاصة بمنتخب مصر، ومباريات المنتخبات الأخرى.

وحددت اللجنة أسعار المباريات التي لن يكون منتخب مصر طرفاً بها والتي ستصل إلى 100 جنيه للدرجة الثالثة شمال، و300 جنيه للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى.

وفي المباريات التي سيكون منتخب مصر طرفاً فيها، سيكون سعر الثالثة شمال 200 جنيهاً، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة.

ويستطيع المشجع الذي يحصل على تذكرة حضور مباراتين في نفس الملعب بنفس اليوم.