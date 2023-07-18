رسمياً: النصر السعودي يتعاقد مع سيكو فوفانا

أعلن نادي النصر السعودي الثلاثاء عن تعاقده مع الإيفواري سيكو فوفانا القادم من لانس الفرنسي.

ووقع لاعب خط الوسط على عقدٍ يمتد لـ 3 مواسم سيحصل بموجبه على 15 مليون يورو سنوياً.

وساهم فوفانا الذي ارتدى شارة قيادة لانس في تحقيق فريقه للمركز الثاني محلياً ليتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "كووورة" أن قيمة الصفقة بلغت نحو 20 مليون يورو.

واختير الإيفواري ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي (ليغ 1) الموسم الماضي بعدما خاض 35 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، كما مرر 5 تمريرات حاسمة.

وسبق لفوفانا اللعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي.

يذكر أن تعاقد النصر الجديد انضم للمعسكر التحضيري الجاري حالياً في البرتغال استعداداً للموسم الجديد.