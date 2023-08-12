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رسمياً: بايرن ميونخ يتعاقد مع هاري كين

تاريخ النشر: 12 آب / أغسطس 2023 - 12:47
هاري كين (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
هاري كين (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

تعاقد بايرن ميونخ مع النجم الدولي الإنجليزي هاري كين بصورة رسمية اليوم السبت قادما من توتنهام هوتسبير بعد أسابيع من المفاوضات.

وودع الهداف العملاق الفريق اللندني بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه: "من الصعب قول الوداع لنادٍ وجماهيرٍ قدموا الكثير في مسيرتي، ستبقون دائماً في قلبي.

"شكراً توتنهام... وشكراً لمشجعي توتنهام."

ويمتد العقد المبرم بين اللاعب والنادي الألماني إلى أربعة أعوام في صفقة وصلت قيمتها لنحو 100 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية.

يذكر أن كين خاض 435 مباراة بقميص سبيرز زار الشباك حلالها 280 مرة، لكنه لم ينجح في الظفر بأي لقب في صفوفه.

كلمات دالة:توتنهامبايرن ميونيخهاري كاين

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