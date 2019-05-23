رسمياً: برشلونة يتعاقد مع شاب هولندي واعد

أعلن برشلونة عن تعاقده مع الشاب لودوفيت رايس لاعب غرونينغين الذي سينضم إلى الفريق الرديف.

ورجحت تقارير إعلامية التعاقد مع الهولندي مقابل 7 ملايين يورو، إلا أن البيان الرسمي أكد أن الصفقة بلغت 3.25 مليون يورو فقط.

وذكر النادي أن رايس سينضم إلى الفريق الرديف بصورة أولية مع وعود بضمه إلى الفريق الأول.

وقال الهولندي سلوفاكي الأصل في تصريحات للموقع الرسمي: "هذا اليوم خاص للغاية بالنسبة لي، كان حلم طفولتي الانضمام إلى برشلونة وها قد تحقق.

"هدفي تعلم الكثير من اللاعبين الكبار هنا وبالأخص سيرجيو بوسكيتس وحلمي اللعب مع الفريق الأول".

يذكر أن قيمة كسر عقد صاحب الـ 18 عاماً وصلت إلى 100 مليون يورو.