رسمياً: برشلونة يتعاقد مع غريزمان

أعلن برشلونة التعاقد مع أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وحاول البارسا التفاوض مع الروخيبلانكوس للتعاقد مع النجم الفرنسي وتسديد المبلغ على أقساط، لكن إدارة النادي المدريدي رفضت.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن غريزمان دفع قيمة الشرط الجزائي ولم يعد لاعباً في قائمة أتلتيكو مدريد.

وسيقدم برشلونة بطل المنتخب الفرنسي للإعلام الأحد القادم على أن ينضم إلى بعثة الفريق الكتالوني خلال الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يحصل مهاجم أتلتيكو مدريد السابق على القميص رقم 7 الذي سيتم سحبه من فيليبي كوتينيو الذي يبقى مصيره مجهولاً حتى الآن.

يذكر أن غريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.