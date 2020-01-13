رسمياً: برشلونة يقيل فالفيردي ويعين كيكي سيتين بديلاً له

أعلن برشلونة بصورة رسمية عن إقالة إيرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين بديلاً له في منصب المدير الفني.

وقرر النادي التخلي عن فالفيردي عقب خسارة السوبر الإسباني والخروج من نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد.

وسيمتد عقد سيتين مع البلاوغرانا لمدة موسمين ونصف، ليستمر في منصبه حتى يونيو 2022.

وسيوقع سيتين على عقد توليه تدريب برشلونة الثلاثاء في جلسة خاصة، ثم سيقوم بعقد جلسة تصوير في كامب ناو ليتم تقديمه لوسائل الإعلام.

ومنذ خروج احتمالية إقالة فالفيردي، طُرح اسم تشافي هيرنانديز لخلافته، إلا أن مدرب السد الحالي رفض تولي المسؤولية الآن وفضل أن يكون في منصبه بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك سيتين البالغ من العمر 61 عاماً تاريخاً جيداً في الدوري الإسباني، حيث أشرف على لاس بالماس ثم ريال بيتيس، وقدم معهما كرة قدم ممتعة لا تنسى مهدت له الطريق للعمل في كامب ناو.

ونال البارسا لقب الدوري في موسمين متتاليين تحت إشراف فالفيردي إلى جانب لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة أيضاً.

ورغم تصدره لجدول ترتيب الليغا حالياً، إلا أن هذا لم يشفع لفالفيردي بالاستمرار مع العملاق الكتالوني.

ولم يتمكن المدرب الباسكي من تحقيق الأمل الأكبر لجمهور برشلونة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وخرج من آخر نسختين بصورة محرجة على يد روما ثم ليفربول.

وسيكون على عاتق سيتيين أن يعيد الأمجاد الأوروبية للبارسا الذي أسقطته القرعة في ثمن نهائي الأبطال مع نابولي.

يذكر أن ريال مدريد يتساوى في النقاط مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة لكل منهما.