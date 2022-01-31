رسمياً: برينتفورد يتعاقد مع كريستيان إريكسن

أعلن برينتفورد الذي ينافس ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري.

وعانى صاحب الـ 29 عاماً من أزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي الصيف الماضي خلال بطولة يورو 2020 ولم يشارك في مباريات رسمية منذ ذلك الحين.

وتم زرع جهاز منظم لدقات القلب في جسد الدنماركي نجم توتنهام السابق وهو أمر أجبر إنتر ميلان على إنهاء عقد اللاعب بالتراضي نظراً لمخالفته قوانين الاتحاد الإيطالي.

ووجد إريكسن نفسه أمام إمكانية العودة لإنجلترا من جديد ليوقع على كشوفات برينتفورد على أمل مساعدة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

يذكر أن النادي يحتل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.