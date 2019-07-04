رسمياً: بوفون يعود إلى يوفنتوس

أعلن يوفنتوس عن نجاحه في استعادة حارسه الأسطوري جيانلويجي بوفون الذي مثل باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الإيطالي وأكد خلاله أن الحارس المخضرم وقع عقداً جديداً سيمتد لموسم واحد فقط: "بعد عام بعيداً عن تورينو، عاد جيانلويجي بوفون ليوفنتوس وقام بالتوقيع على عقد لمدة موسم واحد حتى نهاية يونيو 2020.

"في الـ 19 من مايو العام الماضي رحل بوفون والدموع في أعين الجميع، ودعنا وقتها شخص كان أكثر من مجرد قائد للفريق، أسطورة ورمز.

"أمضى موسماً واحداً في باريس سان جيرمان وأنقذ مرماه من 73% من الفرص التي جاء عليه وفاز في 13 من 17 مباراة خاضهم في الدوري الفرنسي، وأضاف لمشواره بطولتي دوري وسوبر من فرنسا، وأخيراً عاد ليوفنتوس في منزله".

يذكر أن وكيل بوفون كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه رفض عدة عروض من أندية إنجليزية من أجل العودة لناديه السابق.