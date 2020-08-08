رسمياً: بيرلو يخلف ساري في تدريب يوفنتوس

أعلن يوفنتوس رسمياً تعيين أندريا بيرلو مديراً فنياً للفريق ليخلف المُقال مارويتسيو ساري بعقد لمدة عامين أي حتى صيف 2022.

وكانت إدارة يوفي قد أقالت ساري مساء السبت بعد ساعات من الخروج المبكر من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

الكثير من الأسماء ارتبطت بتدريب البيانكونيري مثل ماوريسيو بوكيتينو وماسيميليانو آليغري وإيرنيستو فالفيردي.

وعين بيرلو الأسبوع الماضي مدرباً لفريق يوفنتوس تحت 23 عاماً في الخطوة الأولى بمسيرته التدريبية.

ومن قبل في ظل معاناة يوفنتوس في الدوري الإيطالي خرجت شائعات عن إمكانية تولي بيرلو المهمة بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، لكن في النهاية استمر ساري وحقق اللقب.

تصريحات بيرلو بعد تولي تدريب رديف فريق السيدة العجوز كانت واضحة بأن لديه فلسفة خاصة في كرة القدم ويسعى نحو الكرة الهجومية، وهو ما يتناسب مع أفكار إدارة يوفنتوس الحالية.

يذكر أن بيرلو لعب في يوفنتوس بين 2011 إلى 2015 وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 4 مرات تحت قيادة أنتونيو كونتي وآليغري، وكأس إيطاليا والسوبر مرتين، كما وصل إلى نهائي دوري الأبطال 2015 وخسره أمام برشلونة.