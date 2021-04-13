رسمياً: بيريز يستمر رئيساً لريال مدريد حتى 2025

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن استمرار فلورنتينيو بيريز رئيساً حتى عام 2025 بعد انقضاء موعد الترشح للانتخابات.

جاء هذا في بيان نشره النادي، وأعلن من خلاله عن أعضاء مجلس الإدارة ومساعدي بيريز.

يأتي هذا بعد أن انقضى موعد التقديم الخاص بالانتخابات بانتهاء أمس الاثنين.

وكان بيريز الوحيد الذي تقدم بأوراق الترشح لرئاسة ريال مدريد من جديد، ولم يتقدم أي شخص آخر.

وأعلن إنريكي ريكيلمي أحد المرشحين انسحابه من السابق قبل أيام بعدما أعلن النادي عن موعد الترشح وتقديم الأوراق.

وأعرب إنريكي عن إنزعاجه من تقديم الموعد لهذا الأسبوع، وأكد أن ذلك التصرف ضغط على المرشحين وجعل تقديم الأوراق شبه مستحيل.

يذكر أن بيريز يرأس ريال مدريد منذ عام 2009 وتلك هي الفترة الثانية له، حيث كان قد ترأس النادي بين 2000 و2006.