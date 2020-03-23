رسمياً: تأجيل عودة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد المحلي عن تأجيل عودة بطولة الدوري وكافة بطولات كرة القدم خلال الفترة القادمة.

جاء هذا في بيان رسمي نشرته الرابطة وأكدت خلاله أن التأجيل لأجل غير مسمى بعد الاتفاق مع الاتحاد.

وكتبت الرابطة في بيان مشترك مع الاتحاد الإسباني: "قررنا تعليق جميع بطولات كرة القدم لحين ترى الحكومة الإسبانية أن الأوضاع تسمح باستكمالها دون أي خطورة على الصحة العامة.

"يرغب الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري بإظهار امتنانهما الكبير للجماهير ولكل من يعمل على توفير الخدمات الهامة لإسبانيا.

"نريد كذلك أن نظهر الوفاء لكل من توفي وأن نمنح حضناً دافئاً من داخل عالم كرة القدم لكل عائلة فقدت أحدهم".

وكانت الرابطة والاتحاد الإسباني قد أعلنتا قبل عدة أيام عن تعليق النشاط بشكل مؤقت حتى الأول من أبريل لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن إسبانيا تعد حالياً من أكبر بؤر تفشي الفيروس في أوروبا خلف إيطاليا التي واجهت أسابيعاً صعبة للغاية مؤخراً.