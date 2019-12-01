رسمياً: تأجيل لقاء باريس سان جيرمان وموناكو لسوء الأحوال الجوية

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تأجيل مباراة قمة المرحلة الخامسة عشر من الدوري المحلي، التي كانت ستجمع باريس سان جيرمان بمستضيفه موناكو على ملعب لويس الثاني مساء اليوم الأحد.

ووفقاً للبيان، فضلت السلطات تأجيل اللقاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق فرنسا، ومن المتوقع استمرار المناخ السيء لعدة أيام.

وقبل اتخاذ قرار التأجيل، كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد نصحت المواطنين بتأجيل سفرهم بداية من اليوم لحين إعلان موعد تحسن الأحوال الجوية.

وجاء القرار بعد اجتماع المسؤولين عن تنظيم المباراة والسلطات، ليصدق بعد ذلك اتحاد الكرة على التأجيل، لصعوبة إقامة المباراة في ظل استمرار هطول الأمطار حتى منتصف الليل.

وجاء نص البيان على النحو الآتي: "تم تأجيل مباراة موناكو وباريس سان جيرمان ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الفرنسي بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف البيان المقتضب "كان من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، لكن تم تأجيلها بقرار من وزارة الداخلية، وستكشف لجنة المسابقة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن التاريخ الجديد لاحقاً".

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، مبتعداً بفارق خمس نقاط عن مرسيليا أقرب مطارديه، فيما يقبع موناكو في المرتبة الرابعة عشر بـ 18 نقطة.