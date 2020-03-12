رسمياً: تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن ريال مدريد تأجيل مباراته أمام مستضيفه مانشستر سيتي الأسبوع القادم في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا نظراً لحالة الحجز الصحي المفروضة على الملكي بعدما أثبتت الفحوص تعرض أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير سابقة بأن العديد من فرق النادي المدريدي تستعمل المرافق نفسها، مما يعني أن العزل بات أمراً ضرورياً.

ويتزامن هذا النبأ مع إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل منافسات الدوري المحلي لمرحلتين قادمتين.

يذكر أن لقاء الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو.