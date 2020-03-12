  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. رسمياً: تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

رسمياً: تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

منشور 12 آذار / مارس 2020 - 04:16
من مواجهة الذهاب بين الفريقين
من مواجهة الذهاب بين الفريقين

أعلن ريال مدريد تأجيل مباراته أمام مستضيفه مانشستر سيتي الأسبوع القادم في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا نظراً لحالة الحجز الصحي المفروضة على الملكي بعدما أثبتت الفحوص تعرض أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير سابقة بأن العديد من فرق النادي المدريدي تستعمل المرافق نفسها، مما يعني أن العزل بات أمراً ضرورياً.

ويتزامن هذا النبأ مع إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل منافسات الدوري المحلي لمرحلتين قادمتين.

يذكر أن لقاء الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

Via SyndiGate.info


© 2000 - 2020 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...